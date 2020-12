Wie is de "masked reader"? Kinderen moeten in Zottegem raden wie de gemaskerde voorlezer is

In normale omstandigheden zouden tijdens de Voorleesweek ouders, grootouders, juffen en meesters, kinderen voorlezen bij de vleet. Fysiek welteverstaan. Door corona kan dit niet en wordt heel veel digitaal gedaan. Vrije Basisschool Grotenberge in Zottegem post iedere ochtend een filmpje met een gemaskerde lezer of lezeres. De stem is vervormd zodat het extra moeilijk wordt om te raden wie achter het masker, of in het kostuum zit.