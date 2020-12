De Warmste Week doet bestuur én oppositie Herzele samenwerken: "Elke deelgemeente krijgt 150 kerstbomen"

De initiatieven voor de Warmste Week blijven binnenstromen en ook gemeente Herzele doet een duit in het kerstzakje. Dat laatste mag je gerust letterlijk nemen, want de gemeente wil kerstbomen over het ganse grondgebied van Herzele en zijn deelgemeenten zetten. De Warmste Week heeft warmte in de harten van alle leden van de politieke meerderheid en de oppositie gebracht, want ze werken samen aan het idee. "Toch zeker in deze coronaperiode", zegt gemeenteraadslid Filip De Bodt (Leef! en Groen) geamuseerd: "We hebben samen besloten om overal kerstbomen te zetten en alles warmer en groener te maken."