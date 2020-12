Dogmatcher: “Ik koppel eenzame mensen aan honden om ze uit hun isolement te halen”

Op de site van dogmatchers kunnen mensen zich laten koppelen aan een hond om er af en toe voor te zorgen. “Als je contact met me opneemt, kijk ik naar welk profiel hond je zoekt. Een kleine of een grote, een kalme of een hond die geschikt is voor verre wandelingen. Ik kijk dan wat het karakter van de hond is en hoe die persoon ermee omgaat”, legt Moerman uit.

Moerman is ervan overtuigd dat een hond veel kan doen met mensen: “Ik ben een dierenoppas, met mijn knuffelhond ga ik naar woonzorgcentra. Die wil zoveel mogelijk geaaid worden. Daar zie ik wat een hond kan doen met mensen.”