VS-president Donald Trump verleent kalkoen Corn gratie aan vooravond van Thanksgiving

De Amerikaanse president Donald Trump is voor het eerst sinds de verkiezingen in het openbaar verschenen. Naar jaarlijkse traditie heeft hij aan de vooravond van Thanksgiving een kalkoen van de gewisse dood gered. "Corn, hierbij verleen ik je volledige genade", verklaarde Trump. De president verwees naar zijn slogan "America first" en vermeldde met trots dat het coronavaccin op komst is. Over de verkozen president Joe Biden wou hij het niet hebben in de tuin van het Witte Huis.