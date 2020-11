Dow Jones gaat voor het eerst door grens van 30.000 punten: "Technologiebedrijven maken het verschil"

Met enige vertraging pompt ook de Europese Centrale bank sinds 2015 volop geld in de economie. Maar toch doen de Europese beurzen het lang niet zo goed als de Amerikaanse. De Bel-20 bijvoorbeeld is nog altijd niet hersteld van de klap van 2008. Ook de CAC-40 uit Parijs is sinds 2009 hooguit verdubbeld. De verklaring: de vele Amerikaanse technologiebedrijven zoals Apple, Amazon en Google.

"Het groeiritme van de winsten van die technologiebedrijven bedragen makkelijk 30 tot 40 procent per jaar", zegt Tom Simonts, financieel analist bij KBC. "Dit groeiritme, samen met het feit dat er nu veel meer technologiebedrijven zijn, maakt dat een groot segment op de beurzen, ook in de Dow Jones, veel sneller groeit dan de economie. Dat maakt dat de Dow Jones maal vier gegaan is, terwijl de economie veel minder fors gestegen is. Dat is heel anders dan we gewoon waren 20 jaar geleden."