Extra activiteiten voor jongeren moeten verveling tegen gaan en relletjes voorkomen in Genkse wijken

"In tegenstelling tot sportverenigingen mogen we met jeugdwelzijnswerk nog met 8 personen een activiteit organiseren", zegt Rob Bijnens van jeugdwelzijnswerk Gigos. Uiteraard gebeurt dat met alle veiligheidsmaatregelen.

“Omdat we voelen dat het contact tussen jongeren zo belangrijk is, gaan we daarop inzetten. We zijn met te weinig medewerkers om al die groepjes aan te sturen, maar we gaan de ‘oude jongeren’ aanspreken om zich te ontfermen over zo’n groep van 8. Er zijn ook al vrijwilligers die zich aangemeld hebben."