Fietsen door de Bomen valt opnieuw in de prijzen: “Nog meer bekendheid voor Limburg”

"Fietsen door de Bomen" werd door het Londense tijdschrift Dezeen uitgeroepen tot het project met de beste architectuur en infrastructuur van 2020. Dezeen is het meest invloedrijke tijdschrift ter wereld als het over architectuur, interieur en design gaat. Maandelijks heeft Dezeen zo’n drie miljoen lezers en dus is de verkiezing een goede zaak voor Limburg. Dat zegt ook gedeputeerde en voorzitter van Toerisme Limburg, Igor Philtjens: “Met deze award geven we Limburg nog meer bekendheid, want de winnaars worden op grote schaal gepromoot bij de miljoenen lezers van Dezeen.”