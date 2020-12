Gemeente Bornem zet zelf pakjesdienst op poten voor lokale handelaars: "Erg welkom want ik zat met de handen in het haar"

Het initiatief komt van schepen voor lokale economie Stefaan De Landtsheer (IedereenBornem, links op foto onderaan dit artikel). "Het idee speelt al langer in mijn hoofd, sinds het begin van de coronacrisis, maar het is wat actueler geworden sinds we het postgebouw hebben gekocht, en sinds de tweede coronagolf. We willen de handelaars een hart onder de riem steken en we zullen ons best doen om de pakjes zoveel mogelijk de volgende dag op de bestemming te krijgen."