"Agent 1 dag out? Dader gaat naar parket": Justitieminister Van Quickenborne scherpt procedure politiegeweld aan

Minister Van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) herhaalt dat de seponering van zaken in geweld tegen politie niet meer kan. "De afgelopen jaren zijn de straffen voor geweldplegers tegen politie wel verhoogd maar een beleid om straffeloosheid tegen te gaan, was er nog niet", zegt Minister Van Quickenborne in "De ochtend" op Radio 1. Seponeren omwille van niet prioritair, of onvoldoende personeel, kan dus niet meer.



"Ten tweede zullen de daders altijd systematisch en worden voorgeleid bij het parket", gaat Van Quickenborne verder. "Nu wordt de zaak vaak telefonisch afgehandeld, de politie belt door naar het parket wie er precies gearresteerd is en vraagt wat er moet gebeuren." Maar de geweldplegers zullen vanaf nu dus fysiek oog in oog komen te staan met de procureur. "We doen dat omdat we willen weten welke mensen je voor je hebt. Zijn het mensen die spijt betuigen, of volharden in boosheid en de politie niet legitiem vinden, dan kan je daar rekening mee houden en er ernstig onderzoek van maken", aldus de minister.

