Grootste producent van beschermende handschoenen voor ziekenhuizen halveert productie wegens coronabesmettingen

Dat betekent nog niet dat er meteen tekorten gaan zijn, want wellicht zijn er de voorbije maanden grote voorraden aangelegd, maar echt goed nieuws is dat ook niet. Maleisië is een grootmacht op dat vlak: bijna twee op de drie paar rubberhandschoenen in de wereld worden geproduceerd in dat land. Dat heeft zijn wortels in de rubberplantages die in de koloniale tijd werden opgericht.

Top Glove is met een marktaandeel van 25 procent de grootste producent. Het bedrijf wil een deel van het productieverlies opvangen door zijn buitenlandse vestigingen in Thailand, China en Vietnam, maar die draaien ook al op volle toeren. Er zijn nog twee andere grote producenten in Maleisië, maar die werken ook op maximale capaciteit en zullen dus niet zo gemakkelijk het gat in de markt kunnen opvangen.