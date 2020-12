Grote carwash Herentals open voor B2B-klanten, zonder controles: "Er staat een duidelijk bord aan onze ingang"

Carwashes moeten verplicht sluiten tot 13 december, behalve voor "B2B"-klanten. Dat is de afkorting van business-to-business, en slaat op handel met bedrijven of zelfstandigen. Ook Octopus Carwash in Herentals is sinds woensdag opnieuw open, weliswaar alleen voor professionele klanten en niet voor particulieren. Controles gebeuren niet maar uitbater Gert De Neve ziet daar geen graten in.