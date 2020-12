Hangbuikvarken laat zich niet vangen: "Zelfs niet met aardbeien"

Veerle Debaillie van het dierenasiel De Leiestreek in Zwevegem kreeg enkele dagen geleden een telefoontje van het gemeentebestuur van Lendelede. "Ze vertelden me dat daar al enkele dagen een varken rondloopt in de velden. We hebben het dier kunnen lokaliseren en herkend als een hangbuikvarken. Het moet ontsnapt zijn. We zijn op zoek naar de eigenaar."

Intussen proberen de mensen van het dierenasiel om het varken te vangen. Veerle Debaillie: "Het dier laat zich moeilijk vangen. We hebben een grote val gezet en we proberen het varken daarin te lokken. Zelfs met aardbeien lukt dat niet. Het zwijn blijft telkens met de achterpoot buiten de val staan en die kan daardoor niet dichtvallen. Varkens zijn slim, hé. En het dier heeft alles wat het wil: eten, drinken en vrij rondlopen. Het zal zich niet zomaar laten vangen."

Het is mogelijk om het hangbuikvarken te vangen met een klopjacht. "Ik zou het liever op een rustige manier vangen. Maar we kunnen bijvoorbeeld met de brandweer het dier insluiten en dan vanop afstand verdoven. Wat er zeker niet mag gebeuren, is dat iedereen nu op eigen houtje het zwijn probeert te vangen. Dan zal het alleen maar verder weglopen en wordt het nog moeilijker voor ons."