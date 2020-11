Margot Cloet van Zorgnet: "Wordt moeilijker om genoeg medisch personeel te vinden in woonzorgcentra"

In de meeste woonzorgcentra gaat het. Dat zegt de topvrouw van Zorgnet Icuro nadrukkelijk. In de Vlaamse woonzorgcentra is vijf à zes procent van de personeelsleden afwezig, maar dat is een gemiddelde.

In die rusthuizen waar er een zware uitbraak is, wordt het soms heel erg moeilijk. Er zijn woonzorgcentra in Oost- en West-Vlaanderen waar tot 80 procent van de bewoners besmet is. Dat gaat dan hand in hand met een grote personeelsuitval. Ook zij zijn besmet of moeten in quarantaine.