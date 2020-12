Inwoners Rummen versieren zelf eigen dorpsplein met 45.000 ledlampjes

De drijvende kracht achter de kerstversiering is de 56-jarige lokale slager Eddy Jonckers. Eddy is afkomstig van Zoutleeuw, maar woont al 28 jaar in Rummen. Hij wilde wat kerstsfeer brengen in het dorp. Hij lanceerde een oproep en negen mensen sprongen mee op de kar. De tien noemen zichzelf "De Sfeermakers".