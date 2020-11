Jacqueline (80) viert verjaardag met kartonnen familieleden: “Ze dacht dat we écht voor haar raam stonden”

“We zijn in totaal met 20”, gaat De Lamper verder. “We hebben van ieder van ons een foto gemaakt van kop tot teen. Ze zijn dan geprint op karton. Ik moet toegeven: het ziet er echt écht uit. Om 06.30u zijn we naar haar huis gegaan en hebben we de foto’s heel stil voor het raam geplaatst. Daarna zijn we snel weggevlucht. Naar ’t schijnt schrok ze zich een ongeluk toen ze ons daar allemaal zag staan. Ze dacht ook dat we echt waren. Ze heeft nog staan wuiven, maar er kwam natuurlijk geen antwoord”, lacht De Lamper.