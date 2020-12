Jong N-VA Tienen wil looproutes door de stad: "Risico's om te gaan lopen als het donker wordt zijn nu groter" 

In Aalst, in Oost-Vlaanderen, zijn onlangs zulke looproutes uitgetekend met wegwijzers in de grond. Dat systeem kan Tienen zonder veel kosten overnemen, zegt Declerck: "Om de korte en lange routes aan te duiden wordt er eigenlijk gekeken naar het systeem dat gebruikt wordt voor boslopen. Op de grond worden punaises aangebracht, roestvrije pinnen die in de grond gestoken worden, en zo kunnen lopers de kleur of vorm van hun route herkennen." Als het schepencollege van Tienen ingaat op het voorstel, dan zouden de eerste looproutes tegen de zomer van volgend jaar een feit kunnen zijn.