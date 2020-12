Koningin Mathilde leest voor in een school in Aarschot: "Ik ben echt blij hier vandaag te kunnen zijn om jullie twee boeken voor te lezen"

71 procent van de Vlaamse ouders met kinderen jonger dan 13, leest regelmatig voor. Dat blijkt uit een studie van Iedereen Leest, een organisatie die werkt rond lezen en leesbevordering. "Ouders spelen een belangrijke rol om lezen te stimuleren bij kinderen", zegt Tine Kuypers van Iedereen Leest. "Als zij voorlezen en praten over boeken èn ook boeken in huis halen, dan is de kans vijf keer zo groot dat het kind later uitgroeit tot een lezer. En daarmee is de invloed veel groter dan van bijvoorbeeld leerkrachten of vrienden."