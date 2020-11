Kritiek op houding orthodoxe kerk neemt toe na coronadood van hoge geestelijken in Zuidoost-Europa

In verschillende Zuidoost-Europese landen komt er kritiek op de manier waarop de orthodoxe kerk omgaat met het coronavirus. Afgelopen weekend werd in Belgrado de Servisch-orthodoxe patriarch Irinej begraven. Hij raakte besmet met het coronavirus kort nadat hij de uitvaart van de patriarch van Montenegro had geleid, die ook al aan Covid was overleden. Tijdens die plechtigheid werden alle gezondheidsvoorschriften met de voeten getreden.