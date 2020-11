Brusselse landbouwers in Vlaamse rand? "We hebben plaats genoeg in het Gewest zelf" 

Volgens Servranckx is er in het Brusselse Gewest zelf nog plaats genoeg om eigen groenten en fruit te kweken. "Er is ook nog veel ruimte gebetoneerd. Misschien is de grond eronder op een aantal plaatsen te vervuild om er te kunnen kweken, dat kan. Maar ook daarvoor bestaan er oplossingen. Aan het woonzorgcentrum La Petite Île in Anderlecht hebben we zo het asfalt volgestort met aangevoerde grond. Dat is natuurlijk duur, maar daardoor krijg je wel plots grote stukken terrein die je kan benutten", besluit ze.