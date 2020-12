Leuven investeert 1,5 miljoen euro in WK wielrennen

Het geld zal vooral naar de organisatie van het evenement gaan, maar de stad verwacht veel in return zegt schepen van sport Johan Geleyns (CD&V): "Los van het moment zelf, de drie tot vier dagen, zal Leuven in de belangstelling staan in de wereld. Maar ook de maanden nadien staat Leuven nog op de kaart, op economisch vlak, cultureel, maar ook op het vlak van toerisme. En we hopen daar echt de vruchten van te kunnen plukken. Het is een mega-happening en we steken daar heel wat middelen in."

Leuven is al een poosje bezig de stad voor te bereiden op het WK wielrennen. Zo kreeg de Bondgenotenlaan tussen het station en het Rector De Somerplein een nieuw wegdek en werd het grondig heraangelegd. Het WK wielrennen in ons land vindt plaats van 18 tot met 26 september 2021.