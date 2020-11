Halle zet lokfiets in om fietsdieven te klissen, maar... hij wordt nooit gestolen

Om de strijd tegen fietsdiefstallen op te voeren, werd op de gemeenteraad geopperd om meer camera's te plaatsen aan fietsenstallingen. Maar dat is niet realistisch zegt burgemeester Marck Snoek (SP-A), want zelfs de lokfiets die de politie ter beschikking heeft, wordt niet gestolen. Zo'n fiets heeft een GPS-systeem zodat je hem kan volgen.

“Onze politiezone beschikt over een lokfiets”, antwoordde Snoeck. “Maar er is besloten om hier niet over te communiceren. De fiets werd in 2017 verschillende keren ingezet maar helaas zonder enig succes: hij werd nooit gestolen. De lokfiets valt ook onder de bijzondere opsporingsmethode wat heel wat meer administratief werk met zich meebrengt. De inzet van camera’s is dus wel efficiënter en leidt tot meer opgeloste zaken.”

Camera's werken gelukkig wel, zegt de burgemeester. Vorig jaar werden namelijk 29 daders ontmaskerd. "We kopen sowieso wel extra camera’s aan, die ook in fietsenstallingen geplaatst kunnen worden. Zowel de politie als onze eigen stadsdiensten zijn hier vragende partij voor”, zei burgemeester Snoeck verder.