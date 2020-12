Mahsa (21) verliet Iran op zoek naar gelijke rechten. “Ik studeer voor vroedvrouw, het mooiste beroep ter wereld.”

Om zo snel mogelijk aan haar studie vroedkunde te kunnen beginnen, was Nederlands leren een topprioriteit. “Ik heb al geboortes mogen bijwonen tijdens mijn stage, en was keer op keer ontroerd. Vroedvrouw zijn is het mooiste beroep ter wereld! Of er een groot verschil is tussen een geboorte in Iran of in België? Wel ja, de ongelijkheid vertaalt zich ook in de manier waarop vrouwen bevallen. Gek genoeg kiezen vrouwen met geld massaal voor een keizersnede omdat ze als de dood zijn voor de pijn. In België geven artsen de voorkeur aan een natuurlijke bevalling. En daar sta ik helemaal achter. Een keizersnede is namelijk een erg zware ingreep. “