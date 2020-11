Mechelen blijft inwoners aansporen om elektrische deelwagens te gebruiken: "Angst voor elektrische wagens overwinnen"

Mechelen is koploper van steden die elektrische deelwagens aanbieden. "Meer dan één op de vier deelwagens in Mechelen is elektrisch. Daarmee zijn we de stad die de beste elektrische deelmobiliteit aanbieden", zegt Vanmarcke. "In 2021 komen er opnieuw 40 deelwagens bij. De helft daarvan zal elektrisch zijn. Zo willen we nog meer inzetten op elektrische wagens."