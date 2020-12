De Warmste Brievenactie: schrijf eens een brief naar iemand die het moeilijk heeft

"We willen mensen aanzetten brieven te schrijven naar anderen die wat steun kunnen gebruiken", zegt Van Der Plaetsen. "We brengen ook mensen die een brief willen krijgen samen met de schrijvers. We hopen over heel Vlaanderen schrijvers en aanvragers te kunnen vinden." En Van Der Plaetsen kan getuigen dat een brief deugd doet. Toen hij zelf met een kankerbehandeling bezig was kreeg hij veel post en brieven: "Bemoedigende woorden helpen in een periode waarin het allemaal wat moeilijker gaat."