Meetjeslanders winnen virtuele Gentse Zesdaagse: "Te danken aan de sandwiches van mijn vrouw"

Maar liefst 443 teams schreven zich in voor de koppelkoers. Om mee te dingen naar de overwinning was het al snel duidelijk dat je minstens 1.650 rondjes of 274 kilometer zou moeten fietsen. 343 teams haalden de eindmeet en legden een pak meer kilometers af dan gevraagd. De uiteindelijke winnaar werd het duo ‘Team Zwifters’, bestaande uit twee fervente fietsers uit Eeklo.

Kurt Pauwels en Ronny Bauters, beiden amateurwielrenners, reden maar liefst veertien keer meer dan de gevraagde minimumafstand via Zwift. Ze klokten af op 3.872.94 kilometer af, goed voor 23.238 virtuele rondjes in het Gentse Kuipke. “In het begin was ik begonnen met een goeie 250 kilometer aan 40 per uur”, vertelt Ronny. “Tegen het weekend hebben we een tandje bijgestoken. Dat was ook nodig, want de strijd om de eerste plaats was erg hard. Zaterdag reed ik ruim 417 kilometer, buiten proportie. Nog nooit reed ik zo’n afstand en dat zorgde zondag voor ongemakken."