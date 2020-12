Mensen met beroerte revalideren in Kempense herstelboerderij: "De vloer vegen is voor hen revalidatie"

Mensen die een beroerte hebben gehad, kunnen volgend jaar opnieuw gaan revalideren in herstelboerderij de Schaapskooi in Kasterlee. Het project wordt voor een deel gefinancierd door Provincie Antwerpen. De herstelboerderij is nu tijdelijk gesloten door corona. "De patiënten missen het enorm", zegt schapenboer Benny De Busser van De Schaapskooi.