Minnewaterpark in Brugge krijgt een opknapbeurt: "Nieuwe wandelpaden en connectie met het water"

Het romantische Minnewaterpark is een van de meest populaire parken van de stad Brugge. Voor een massa toeristen is het de toegangspoort tot Brugge, duizenden muziekliefhebbers hebben er hun jaarlijkse afspraak met het Cactusfestival en tal van verliefde koppels lieten zich verleiden tot een kus aan The Lake of Love.

"Het park werd 40 jaar geleden aangelegd, maar nu is het tijd voor vernieuwing", zegt schepen van Openbaar Domein, Mercedes Van Volcem (Open VLD). "We gaan alle wandelpaden vernieuwen en het park zal ook meer connectie hebben met het water. Nu is er veel begroeiing en oogt het wat verwilderd. Er is dus geen rechtstreeks contact mogelijk met het water. Het is de bedoeling om het Minnewaterpark meer open te trekken. Dat zal een zeer mooi effect geven."