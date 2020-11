Na stad geeft ook Brussels Gewest 1 miljoen euro steun aan Atomium

De vzw Atomium werkt bijna zonder subsidies en haalt uitsluitend inkomsten uit zijn Belgische en buitenlandse bezoekers. “We leven vooral van de inkomsten van de ticketverkoop, dat gaat toch om 98 procent”, zegt Zoubida Jellab voorzitter van de vzw Atomium. “Al maandenlang hebben we geen toeristen meer. Het Atomium is sinds eind oktober gesloten, het is echt een ramp. We hopen dat binnen enkele weken de deuren weer kunnen opengaan voor de bezoekers.”

De steun van de stad en het Brussels Gewest zijn dan ook meer dan welkom: “We hadden steun aangevraagd, en willen de stad en het gewest bedanken voor het snelle antwoord. Het geeft ons toch wat hoop voor volgend jaar”, besluit Zoubida Jellab.