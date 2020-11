Onderzoek bevolen na hardhandig optreden politie tijdens ontruiming van tentenkamp in Parijs

Veel vluchtelingen en migranten zijn nu echter dakloos. Met het nieuwe kamp op de Place de la République wilde men het gebrek aan opvangplaatsen aan de kaak stellen. "We zijn hier om te laten zien dat we nergens anders heen kunnen. We willen niet als dieren leven, we zijn gewoon naar hier gekomen om asiel aan te vragen", zegt Murtaza, een 20-jarige Afghaan.

Enkele hulporganisaties, zoals Utopia 56, willen dat er verandering komt. "We zijn bang dat de vluchtelingen en migranten zonder oplossing zullen worden geëvacueerd, zoals vorige week in Saint-Denis", zei Maël de Marcellus van Utopia 56. "Ook zij hebben onderdak nodig, zeker in het midden van een gezondheidscrisis."

