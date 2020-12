Ook dit was 2020 - Caroline vecht tegen borstkanker tijdens lockdown: "Toen beslist om eigen zaak te starten" 

Een bezoek van Britt Van Hullebusch (de dochter van Britt zat ooit in de opvang van Caroline) leidde tot de carrièreswitch. "Toen ik hoorde dat Caroline borstkanker had, ben ik haar gaan opzoeken. Ik wou haar een hart onder de riem steken. Ze is altijd zo goed geweest voor de kinderen, nu was het aan mij om haar te helpen." Tijdens het bezoekje werd er al snel over dromen en de toekomst gepraat. "We zaten onmiddellijk op dezelfde golflengte", zegt Caroline. "Allebei wilden we iets nieuws, en iets doen voor kinderen leek ons fantastisch. Vroeger heb ik nog drie jaar lang als au pair in New York gewerkt. Daar ging ik met de kinderen vaak naar verjaardagsfeestjes. En die feestjes in Amerika zijn gigantisch, met alles erop en eraan. Dat wou ik ook doen in België, zo'n verjaardagsfeestjes organiseren. En Britt ging hierin onmiddellijk mee. Op het einde van haar bezoekje waren we collega's."