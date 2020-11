Ook dit was 2020 - Thea uit Rillaar maakt op haar 80e kinderdroom waar: "Slapen tussen de bomen in eigen boomhut"

Intussen heeft Thea al heel wat nachten in de boomhut geslapen. Maar ook overdag wordt de hut gebruikt. "Niets zo leuk om ook overdag even in de boomhut te zitten, in het zonnetje", zegt Thea. "Dan voel je je even weg van de wereld en vergeet je de zorgen. Dankzij de boomhut is dit een fantastisch jaar voor mij geworden. Ik had na de zomer een heel slecht gevoel, maar nu is dat gevoel helemaal weg. En mocht het opnieuw een moeilijke zomer worden, wel dan ga ik gewoon in mijn boomhut zitten en genieten."