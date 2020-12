Oost-Vlaanderen breekt triest record: dit jaar al 12 doden bij woningbranden, het meeste van Vlaanderen

De preventie-adviseur is duidelijk: "1 rookmelder per verdiep is onvoldoende, die gaat u te laat verwittigen." Hij legt het uit met een voorbeeld: "stel er hangt 1 rookmelder in de nachthal en 1 in de inkomhal. Dat is voldoende volgens de wetgeving. Maar eer die in de nachthal afgaat, is het al te laat voor een gezin. Het aantal rookmelders hangt af van het aantal risico's en risicoplaatsen in uw woning."