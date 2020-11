OVERZICHT - Welke coronavaccins heeft Europa besteld? Hoeveel doses? En hoeveel zijn er voor België?

In de race om het eerste coronavaccin te zijn dat op de markt komt, zitten drie vaccins in de laatste rechte lijn in Europa: Pfizer-BioNTech, Moderna en AstraZeneca-Oxford.

Zij hebben alle noodzakelijke stappen doorlopen. Nu moeten ze nog goedkeuringen krijgen van de autoriteiten. Intussen zijn ze al begonnen met de productie.

Het Europese geneesmiddelenagentschap bekijkt op basis van de tussentijdse resultaten van de fase 3-studies - dat zijn grootschalige testen op duizenden proefpersonen - of ze kunnen worden goedgekeurd voor gebruik.

Een overzicht van het aantal bestelde doses per vaccin, de opties, het aantal doses per persoon dat nodig is, de doeltreffendheid en de status van het onderzoek waarin ze zich bevinden: