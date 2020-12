Paardenstoeterij uit Aalter blij met vuurwerkverbod: “De dieren hebben nu eindelijk een rustig eindejaar”

“Onze paarden staan dag en nacht in de wei, dus we houden elk jaar met oudjaar ons hart vast”, gaat De Rijcker verder. “We zijn dan echt bang dat er iets zou gebeuren. In de stal zetten we meestal de radio heel luid, zodat de knallen wat gedempt worden. Verder rijden we ’s nachts ook een paar keer langs de weide om te kijken of er niets ernstigs gebeurd is.”

Door het verbod zal Isabelle De Rijcker zelf dus ook een iets rustiger oudjaar kunnen beleven. “Oudjaar vieren we normaal met een klein hartje. Als paarden knallen horen, kunnen ze weglopen. En merries die drachtig zijn, kunnen door de stress zelfs hun veulen kwijt raken.”