Parkeerterreinen langs E40 in Westkerke worden beter beveiligd tegen mensensmokkel

De parkeerterreinen langs de E40 in Westkerke zijn nu al afgezet met hekken en prikkeldraad en er is een privébewakingdienst. Maar er blijven problemen met mensensmokkelaars. Daarom komt er extra beveiliging.

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) heeft in een brief aan de stad Oudenburg laten weten dat de Vlaamse regering 540.000 euro investeert in de snelwegparkings in Westkerke. Burgemeester Anthony Dumarey van Oudenburg (Open VLD): "Er komen 12 extra beveiligingscamera's. Op de parking richting Frankrijk komen er nog meer hekken. Op de middenberm komt er een constructie die ervoor moet zorgen dat transmigranten de autoweg niet meer oversteken om van de ene parking naar de andere te gaan. Er komt ook een toegangsweg voor de politie zodat die sneller op de terreinen kan."

Er zijn 140 parkeerplaatsen voor vrachtwagens in Westkerke langs de E40. Dat is dubbel zo veel als op de nabij gelegen parkeerterreinen in Jabbeke en Mannekesvere samen.