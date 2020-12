Politie Druivenstreek gaat extra patrouilleren na samenscholingen afgelopen weekend

Ook zondag was er een grote bijeenkomst aan de Koninklijke Loge van de hippodroom in Groenendaal. Via sociale media werden daarvan foto’s gedeeld. “Zowel het Agentschap Natuur en Bos als de eigenaar waren niet op de hoogte. Intussen weet ik dat het om een stille bijeenkomst ging om te rouwen om het overlijden van een moeder met twee kinderen. Dit is enkel om te kaderen, want het praat niet goed dat de mensen daar met veel te veel op een kleine oppervlakte aanwezig waren", aldus Vandenput.