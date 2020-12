Psychiatrisch Centrum Duffel opent speciale afdeling voor bejaarden: "Ze worden behandeld op hun eigen ritme"

Eerder was het Psychiatrisch Centrum in Duffel al gestart met een afdeling voor 55-plussers, nu is er ook een afdeling voor mensen vanaf 75 jaar. "Bij mensen met angsten of depressies die jonger zijn, rond de 60, daar kunnen we er sneller tegenaan gaan in de behandeling. Maar mensen vanaf 75 jaar hebben een ander ritme", legt Van Moorsel uit.

De verpleegkundigen werken dus op het ritme van de patiënten: samen wandelingen maken, puzzels oplossen of televisie kijken. In totaal is er op de nieuwe afdeling plaats voor 30 mensen die er verblijven in drie leefgroepen.