Pukkelpop en Muziekodroom gaan samenwerken: “Meer aanbieden dan enkel de grote evenementen”

De samenwerking zal op verschillende manieren te merken zijn, al zal de Muziekodroom blijven wat het is, zegt Pukkelpop-organisator Chokri Mahassine: “We versterken eigenlijk het team van MOD. Als het nu gaat over boekingen helpen vastleggen, over hoe je het best te werk gaat of over vernieuwing en talenten zoeken. We proberen te helpen waar het kan.” Mahassine ziet het breed en wil de samenwerking zoveel mogelijk benutten: “We willen jongeren veel meer aan te bieden dan grote evenementen waar we nu mee bezig zijn. Zo kunnen we ook doorheen het jaar shows doen, er zullen ook repetitielokalen zijn, er zullen ook lessen gegeven worden. Eigenlijk kunnen we veel meer met muziek bezig zijn dan op dit moment het geval is. En we zijn daar nogal vrij ambitieus in", zegt de organisator.