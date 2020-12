Roeselare investeert in nieuwe looproutes in de natuur: "We gaan voor meer dan 42 kilometer"

Het gaat om verschillende lussen, dus niet één lang loopparcours van 42 kilometer. Elke route zal apart aangeduid worden met bordjes, maar je kan de routes ook digitaal bekijken. Schepen van Sport, José Debels (CD&V), vindt bewegen in het coronajaar erg belangrijk voor de gezondheid. “Dat krijgt nu nog meer weerklank. Onze diensten werken een permanent loopnetwerk uit, met routes in de stad en in de deelgemeentes. In het Bergmolenbos, bijvoorbeeld. Daar wordt er bekeken of er nog een natuurloop uitgestippeld kan worden. We zullen de routes dan ook bewegwijzeren en digitaal aanbieden.”

Begin volgend jaar zouden alle nieuwe routes klaar moeten zijn.