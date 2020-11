"The Queen's Gambit" breekt Netflix-record en zet iedereen aan het schaken: "We kunnen de vraag niet bijhouden"

De reeks haalt de top tien van de beste bekeken reeksen in 92 landen. In 63 landen staat de reeks zelfs op de eerste plaats. Ook het boek waarop de reeks gebaseerd is, komt 37 jaar na de release binnen in de bestsellerlijst van Amerikaanse krant The New York Times. En mensen houden het niet enkel bij kijken en lezen alleen. De serie nodigt duidelijk uit om zelf ook te beginnen schaken. Google laat weten dat de zoekterm "hoe speel ik schaak" in de laatstet tien jaar nooit zo vaak werd ingegeven als nu.