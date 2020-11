Vlaanderen bant weldra Schotse vouwoorkatten, de lievelingen van Taylor Swift: "Hopelijk volgen nog andere huisdieren"

Net om die reden heeft Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) in navolging van het Brussels Gewest beslist dat de Schotse vouwoorkat kweken of verhandelen vanaf 1 januari 2021 verboden is in Vlaanderen. Fokker Marc De Rijcke uit Kasterlee is hier niet over te spreken. "Ik kweek de Schotse vouwoorkat al 30 jaar en heb in die tijd misschien drie of vier poezen gehad met een klein probleem in de staart", zegt hij in "De wereld vandaag" op Radio 1 (zie audio onder). "Moet je daarom een heel ras verbieden? Ik begrijp het niet."