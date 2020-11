Staatscommissie voor mensenrechten in Ethiopië legt schuld voor bloedbad onder burgers bij Tigray

Eerder maakte Amnesty International melding van een bloedbad onder honderden burgers in het stadje Mai Kadra in het westen van de Ethiopische provincie Tigray. Amnesty wees toen evenwel geen schuldigen aan, maar haalde wel getuigenissen aan.

De Ethiopische mensenrechtencommissie heeft nu ter plaatse een onderzoek uitgevoerd en legt nu op basis van getuigenissen de schuld bij milities die banden hebben met de provinciale overheid van Tigray en de daar regerende partij TPLF. Daar moet bij worden gezegd dat die commissie benoemd is door de Ethiopische regering die nu net in Tigray slag levert met dat TPLF.

Volgens de mensenrechtencommissie zijn op 9 november meer dan 600 burgers op brutale wijze vermoord in Mai Kadra. Het zou gaan om mensen uit andere provincies, de meesten wellicht uit het naburige Amhara. Mannen zouden uit hun huizen gesleurd zijn, doodgeslagen of doodgestoken zijn, in brand gestoken of gewurgd. Eerder zou de lokale politie al begonnen zijn met het oppakken van burgers uit andere provincies. Tegelijk zijn er echter berichten dat elders in Ethiopië ook mensen uit Tigray zonder reden zouden worden gearresteerd.

Nu al 40.000 vluchtelingen in buurland Soedan

Omdat zo goed als alle verbindingen met Tigray zijn afgesloten, is het moeilijk om een beeld te vormen van wat er echt aan de hand is. Zeker is wel dat er nu al 40.000 Ethiopiërs gevlucht zijn naar buurland Soedan. Het voorbije weekend alleen al zouden er 5.000 mensen de grens hebben overgestoken. Ook zij maken melding van gewelddadige vervolging, in dit geval van van regeringsgezinde milities, vooral dan uit Amhara. ( Lees verder onder de foto ).