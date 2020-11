Steeds meer Belgen betalen voor online content, maar ons land blijft slechte leerling in Europa

13 procent van de Belgen geeft toe het afgelopen jaar via illegale bronnen online content te hebben verworven. In 2017 was dat nog 16 procent. Jongeren tussen 15 en 24 jaar verwerven meer content via illegale bronnen, maar ook bij hen is het illegaal downloaden gedaald.

"Toch is de illegale markt nog enorm", aldus Maier. "Volgens schattingen zou het gaan om 940 miljoen per jaar voor illegale tv alleen. Wij zetten samen met Europol de strijd tegen piraterij voort. Met bijvoorbeeld de veroordeling van de Zweden achter The Pirate Bay hebben we al grote successen geboekt."