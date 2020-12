Eeuwenoude straten in het Begijnhof in Diest worden heraangelegd: "Comfortstrook zal het toegankelijker maken"

De straten van het Begijnhof in Diest zijn aangelegd in kasseien, waarvan sommige er al sinds de 17de eeuw liggen. Daardoor ligt het wegdek er oneffen bij en dat maakt stappen door de historische straatjes moeilijk. De kasseien of de kinderkopjes mogen niet zomaar vervangen worden. Maar er is voor de heraanleg nu toch een compromis gevonden: "Die kasseien, of de Napoleonkoppen liggen er al sinds de 17de eeuw. Ze zullen nu hergebruikt worden want het Begijnhof is werelderfgoed", zegt bevoegd schepen Bart Stals (DDS). "De stenen zullen gesorteerd worden en de stenen die het meest vlak zijn, zullen gebruikt worden om daar een comfortstrook aan te leggen".