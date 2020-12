Teksten in het dialect in Zutendaalse straatbeeld om inwoners een hart onder de riem te steken

Zutendaal hangt vanaf deze week vol met warme boodschappen in het dialect. Het is deel van de actie #warmzutendaal die het gemeentebestuur op poten heeft gezet. Op verschillende manieren lanceert de gemeente de actie om inwoners bij te staan in deze opmerkelijke tijden. Het past in het Zutendaalse imago, vindt schepen van communicatie Dirk Smits (N-VA): "Zutendaal is een warme gemeente. Het welbevinden van onze inwoners is iets waar we veel belang aan hechten. We hopen dat mensen die het moeilijk hebben hiermee voelen dat we er ook nu voor hen zijn."