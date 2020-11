Thierry Baudet worstelt met zijn eigen partij, maar verdwijnt niet helemaal

Maar ook electoraal lijkt de partij snel over haar hoogtepunt heen. Een paar maanden later, bij de Europese verkiezingen, is FvD zijn positie als nummer 1 al kwijt. Een debat met premier Rutte - door Baudet uitdagend aan Rutte voorgelegd en door Rutte als uitdaging aanvaard - in Amsterdam loopt niet goed voor Baudet. Vooral zijn persoonlijke vragen aan Rutte getuigen van weinig sociaal inzicht. Het levert de populaire premier alleen maar winst op.

Met het oog op de komende nationale verkiezingen - die die er echt toe doen - op 17 maart volgend jaar, ziet het er voor Forum voor Democratie almaar belabberder uit. In de recente peilingen haalt de partij zo'n 6 zetels (op een totaal van 150), mijlenver van de nummer 1 positie die de VVD van premier Rutte met 44 zetels momenteel inneemt. "Wij gaan voor het torentje", de belofte waarmee Baudet voor het premierschap wou gaan, lijkt na een jaar niet meer dan een illusie.

Bovendien is Baudet ook het leiderschap aan de radicaal-rechtse kant opnieuw kwijt. Het succes van Baudet ging grotendeels ten koste van Wilders en zijn PVV. De laatste maanden is Wilders helemaal terug: in de peiligen haalt de PVV ook drie tot vier keer zoveel zetels als Baudet: momenteel staat Wilders op 21 zetels.

De coronacrisis is een moeilijke periode voor Baudet. Terwijl premier Rutte kan uitblinken in leiderschap, de regering maatregelen neemt en de Nederlandse bevolking op een eigen manier naar de crisis kijkt, valt er voor Baudet weinig te rapen. De laatste maanden probeerde hij wat corona-complotdenkers rond zich te verenigen, de stem van die groep te zijn. Maar dat blijkt voor Baudet een foute strategie, die alleen maar meer kiezers wegjaagt. Op de uiterst-rechtse flank lijkt de oude vertrouwde Wilders - die zich op zijn kernrecepten terugplooit - zo opnieuw de enige krachtige stem te worden.

Met zijn ontslag als lijsttrekker, vermijdt Baudet ook dat hij als verliezer op het podium moet staan op 17 maart. Afstand doen van het lijsttrekkerschap met deze peilingen is makkelijk dan anderhalf jaar geleden. Of de "Uil van Minerva" ook zijn vleugels kan spreiden om de eigen partij van de ondergang te redden - nu Baudet zelf een stapje opzij zet - valt te betwijfelen. Dat Baudet zelf als feniks kan herrijzen vanop de laatste plaats zonder zelf de verantwoordelijk te moeten nemen, betwijfelt niemand. Zijn vel lijkt op die manier drie keer gered: hij is niet uitgespeeld, niet verantwoordelijk voor wat waarschijnlijk verkeerd zal lopen en hij moet zijn vertrouweling niet afvallen.