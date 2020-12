Turnhoutse afvalophalers: "We halen veel meer huisvuil op door corona"

"De afgelopen maanden merken we dat er veel meer afval aan de huizen staat en minder bij de bedrijven", zegt vuilnisman Kristof Van Dael in "Start je Dag". "Het is vrij druk. Ook in de straat in Turnhout waar ik nu rondrij staat veel karton. Er wordt blijkbaar veel online geshopt. Ook in de buurt van de winkels staat veel extra karton in en rond de ophaalcontainers. Er rest ons dus nog veel werk."

Om al die redenen verdienen de vuinismannen en -vrouwen wat extra aandacht tijdens De Week van de Afvalophaler. "Er is nu meer respect voor onze job dan een aantal jaar geleden", zegt Kristof. "Kinderen maken tekeningen voor ons die ze vasthangen aan de vuilniszakken of -containers. Die hangen allemaal op aan een muur in ons hoofdkwartier. We krijgen ook regelmatig de bekende Merci-chocolaatjes en dat doet deugd." Al is er op één welbepaald moment nog veel ruimte voor een tikkeltje extra respect. "Tijdens de ochtendspits zijn er altijd wel een aantal mensen die op ons vloeken", zegt Kristof. "Iedereen moet dan dringend ergens op tijd geraken, maar wij doen ook maar gewoon onze job."