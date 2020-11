Tweede roman van Lize Spit komt op 10 december uit: "De afgelopen vier jaar elke dag aan gewerkt"

Lize Spit zorgde in 2016 voor een literaire sensatie met haar eerste roman "Het smelt". Het boek won toen niet alleen de Bronzen Uil voor beste debuut, maar was dat jaar ook het best verkochte boek in Vlaanderen. Ondertussen gingen er al meer dan 200.000 exemplaren van over de toonbank en werd de roman in 12 talen vertaald. Actrice Veerle Baetens werkt momenteel aan een verfilming van "Het smelt". Dat zal haar debuut zijn als regisseur.

Beluister hier het gesprek met Lize Spit over haar nieuwe boek in "De ochtend" (en lees verder onder de audio):