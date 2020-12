Twintiger veroordeeld tot 2 jaar cel voor valse bommelding

De twintiger is geen onbekende voor het gerecht. Eerder is hij al veroordeeld tot vier jaar cel als leider van een jongerenbende. De bende was verantwoordelijk voor de rellen in de Antwerpse wijk Luchtbal die in de zomer van 2016 waren uitgebroken na de hardhandige arrestatie van een jongeman. Hij werd ook al veroordeeld tot een celstraf met uitstel voor een andere valse bommelding. Toen had hij via Twitter gedreigd met een bomaanslag op de politietoren aan de Oudaan.