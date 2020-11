Twitter geeft melding bij tweets over vrouwengeweld of kindermisbruik

Uit onderzoek blijkt dat één op vijf meisjes in Vlaanderen te maken krijgt met seksueel grensoverschrijdend gedrag . Eén op de zeven vrouwen in ons land was het afgelopen jaar slachtoffer van partnergeweld. Van de 5000 slachtoffers die in de eerste helft van dit jaar 1712 hebben gebeld was 65 procent vrouw. Familiaal geweld is de meest voorkomende vorm van geweld op meisjes en vrouwen.